Uma petição para que a oitava e última temporada da série seja refeita já recolheu mais de 1.350.000 assinaturas, exigindo-se um final que faça "sentido". Mas para o autor, é "tonto" que se questione qual será o "final real" da história. "Como é que vai terminar? As pessoas perguntam isso. Terá o mesmo final que a série televisiva? Será diferente? Bem... sim. E não. E sim. E não. E sim. E não. E sim", escreveu de maneira misteriosa, recordando que o fim da sua saga pessoal permitirá saber o que aconteceu a personagens que nem sequer chegaram ao ecrã.



"E que tal esta informação? Eu escrevo os livros. Vocês lêem. E depois todos podem tirar as vossas próprias conclusões e vir para a Internet discutir o assunto", rematou.











"É difícil acreditar que acabou". George R. R. Martin, o homem que escreveu a saga As Crónicas de Gelo e Fogo, adaptada à televisão com o nome de Guerra dos Tronos, reagiu ao final da série que cativou milhões de pessoas em todo o mundo - e cuja última temporada foi rodeada de críticas dos seguidores. Num texto publicado no seu blog, Martin defende o trabalho dos guionistas, D. B. Weiss e David Benioff, e garantiu que vai acabar os livros que fecham a saga."Trabalho num meio muito diferente do David e do Dan, nunca se esqueçam. Eles tiveram seis horas para a temporada final. Eu espero que estes dois últimos livros encham 3 mil páginas de manuscritos entre eles até eu os dar como terminados. E se forem precisos mais páginas, capítulos e cenas eu acrescento-os", recordou.