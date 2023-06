Marcas na perna de um fóssil podem ser o caso de canibalismo mais antigo

A descoberta foi feita pela investigadora norte-americana Briana Pobiner, que considera que as marcas presentes no osso não podem ter sido feitas pelos dentes de um animal.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Durante uma investigação sobre danos de carnívoros em fósseis de hominídeos na região de Turkana, no Quénia, a antropóloga e investigadora do Smithsonian Institution, Briana Pobiner, descobriu, em 2017, uma tíbia fóssil humana de há um milhão e meio de anos, com vestígios de cortes que podem representar um caso de canibalismo.



DR

O osso foi encontrado na década de 1970 e armazenado no Museu Nacional do Quénia. A antropóloga norte-americana e os colegas que investigaram o fóssil, acreditam que este pode ser o caso mais antigo de canibalismo conhecido. "Tanto os humanos modernos como os nossos antepassados ancestrais praticaram o canibalismo e esta descoberta mostra-nos quão antiga é esta prática", explica Pobiner, citada pelo El País.

Apesar de sabermos que o osso pertence aos nossos antepassados ancestrais, não é possível determinar com certeza a espécie de hominídeo a que pertence. Quando foi encontrado foi inicialmente atribuído à espécie Australopithecus boisei, mas os investigadores também consideraram a possibilidade de se tratar de um osso de Homo erectus.

As marcas no fóssil foram enviadas para o investigador Michael Pante, da Universidade Estatal do Colorado, que as comparou com cerca de 900 fendas feitas em ossos. De acordo com o estudo publicado na revista Scientific Reports, os investigadores concluíram que as marcas foram feitas por um hominídeo com uma espécie de pedra afiada, que permitia cortar a carne para a consumir.

Para ter a certeza de que as marcas representam um caso canibalismo seria necessário investigar mais ossos do corpo, além da tíbia encontrada. No entanto, a investigadora Palmira Saladié, do Instituto Catalán de Paleoecologia Humana, considera que é a opção mais provável. "Sempre nos pareceu estranho não haver indícios de canibalismo entre os hominídeos da África, quando há tantas provas posteriores, desde o Homo antecessor de Atapuerca até o Homo sapiens passando pelos neandertais", diz ao jornal El País.