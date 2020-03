Kurylenko, que também entrou em filmes como O Homem que Matou Dom Quixote, onde contracenou com a portuguesa Joana Ribeiro, ou Oblivion, com Tom Cruise, junta-se assim a uma lista de figuras internacionais que contraíu o coronavírus na qual constam nomes como o do ator Tom Hanks e da sua esposa Rita Wilson, da mulher do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeu, Sophie Grégoire, ou Vittorio Gregotti (1927-2020) o arquiteto do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que foi "a primeira vítima ilustre" da pandemia em Itália.