Mistério da Cultura em exibição no Teatro do Bairro Alto

Apanhámos David Marques ao telefone, mesmo antes de entrar para o ensaio de Mistério da Cultura. A altura era boa para falarmos, "uma óptima altura" por sinal, estávamos em cima do acontecimento.





Daí desenrolaram-se quase vinte minutos de conversa sobre a mais recente criação do coreógrafo e intérprete de 34 anos, sem qualquer erro de transmissão, mas com muitas camadas interpretativas sobre este mistério que paira aquém e além espectáculo."Ele está por todo o lado", às escuras e às claras, com drama e humor, fluindo pelo corpo do intérprete, encalhando em burocracias de apoios e candidaturas até chegar afinado ao público, transformado por sua vez em mensageiro cultural.Eis o que podemos encontrar nos dias 1, 2 e 3 de Novembro no Teatro do Bairro Alto, um ensaio sobre os modelos de representação, produção e apoios culturais cheio de sátira e de jogos sensoriais.

O espetáculo move-se em torno de um conceito central: o da transmissão. Falamos da transmissão cultural que é passada de geração em geração, de um exercício pessoal – eu enquanto veículo de transmissão cultural – ou da perspetiva do intérprete, aquele que recebe a informação e a transmite posteriormente para o público e para os seu pares?

Na verdade essas camadas todas existem na peça. A ideia de transmissão surge ligada à minha vontade inicial de que a peça fosse, de alguma maneira, uma espécie de transmissão de programa de rádio. Apesar de ser uma peça de dança, imaginei que ela pudesse pegar no dispositivo da rádio e usá-lo para explorar em cena algumas das questões relacionadas com a criação artística, os contextos em que ela existe e as maneiras como pode ser apoiada. Nesse sentido, do programa de rádio, a ideia de transmissão seria bastante literal. Entretanto foram surgindo outras camadas relacionadas com a transmissão, porque a peça tem a ver com a cultura, não só no sentido de criação artística, mas também da arte dentro do sistema cultural. Para mim fazia sentido pensar nessa transmissão cultural ligada à comunidade artística, quase como se a peça fosse um estudo antropológico que nós [artistas] fazemos sobre nós próprios.

Qual é aqui o papel do intérprete?

Eu gostaria que o intérprete fosse uma espécie de veículo, que pudesse ser um lugar de passagem para si próprio, que não se impusesse na cena, que deixasse passar através dele vários imaginários, várias fantasias. Não tanto um criador, mas um intérprete ao serviço de uma ideia. Nesse sentido, também se abre um espaço de possível transmissão, um intérprete antena, um intérprete emissor/receptor.

Pegando nessa imagem do intérprete antena, há uma torre de luz no centro do palco. Qual a razão da existência e o efeito que essa torre cria no espectáculo?

A opção de ter essa torre central no espaço, de onde saem todas as fontes luminosas, teve a ver, por um lado, com um constrangimento do lugar onde estreámos a peça, na Fábrica de Cultura de Minde. A peça estreou no festival Materiais Diversos e aí não foi possível, por razões técnicas, ter uma teia, uma estrutura onde pudéssemos suspender projectores. Portanto tivemos que tomar uma decisão sobre onde estariam estes projectores e como é que eles se posicionariam no espaço. Em diálogo com o Tiago Cadete, que idealizou a luz do espectáculo, encontrámos esta possibilidade de termos uma estrutura, uma espécie de um objecto, que pudesse ser colocado no centro da cena e que, por um lado, evocasse a ideia de um totem, a piscar o olho à antropologia. Por outro, também criava uma coisa que me interessa a mim e ao Tiago como desenhador de luz, que é brincar com a ideia do revelar e esconder. A partir do momento em que há uma torre de luz no centro, essa antena ilumina o público que está à volta e torna mais visíveis os intérpretes que estão mais longe dos espectadores do que aqueles que estão mais próximos. Aqueles que estão mais próximos vão estar sempre em contra-luz e aqueles que estão mais longe vão receber a luz da torre.

Portanto, dependendo da posição, o espectador vai ter uma percepção diferente da peça relativamente a outra pessoa da plateia. Daí a opção do público em arena?

Esta opção cria a possibilidade de jogar com a ideia de revelar, de dar a ver. Nem sempre o que está perto é aquilo que vemos melhor. Às vezes é aquilo que está longe que conseguimos ver melhor. A torre brinca com isso e o público em arena torna possível esse jogo das perspectivas.

Não é novidade no teu trabalho esta brincadeira com as perspectivas. Jogar com a luz e com a escuridão, jogar com os sentidos. Interessa-te instalar essa confusão no público?

Há várias questões que me interessam na ideia de testar os limites daquilo que nós entendemos como real e verdadeiro pela visão. De uma certa maneira, habituámo-nos a confiar nos nossos olhos ou apenas numa determinada informação que os nossos olhos nos dão e colocamos de parte uma série de coisas que às vezes estão mesmo ao lado daquilo que estamos a ver, mas por estarem ligeiramente desviadas, já não lhe damos a devida importância. Ou então, estamos a olhar para alguma coisa e confiamos exclusivamente naquilo que estamos a ver, em vez de nos concentrarmos noutro tipo de informação. A prática da dança ensina-nos isso, ensina-me a mim – eu sou coreógrafo mas também sou bailarino - que por exemplo aquilo que o espelho me devolve, de um movimento que eu faça, é só uma parte da experiência que está a acontecer no meu corpo e no espaço. Acredito que a dança é um lugar privilegiado para pôr em causa uma certa maneira de olhar, porque é no corpo que os outros sentidos existem. O instrumento principal da dança é o corpo, gosto de pensar nele como o lugar onde existem muitas sensações e não apenas a imagem.

Este espectáculo aborda também as dificuldades burocráticas associadas à produção de uma peça. Os apoios, as candidaturas, os papéis que têm que ser preenchidos. Qual o mistério da cultura preso nesses processos?

A produção artística, como outros campos da sociedade, é muito atormentada por uma excessiva burocratização. Quando falamos de dinheiro público faz sentido que haja escrutínio, rigor e transparência nos processos de atribuição de apoios. Mas a verdade é que estes processos de apoio tornaram-se de tal maneira burocráticos, complicados, difíceis de descodificar, não raras vezes desrespeitando prazos estabelecidos pela lei, que acabam por gerar imensa confusão e instabilidade na vida dos artistas e das estruturas. Os projectos acabam por ficar muito postos em causa e vão-se transformando de acordo com estes apoios, com estas regras. É claro que o público não faz ideia disso e, à partida, não é suposto que saiba. Os públicos devem usufruir dos objectos artísticos sem necessariamente terem esse conhecimento sobre o que é fazer uma peça. Mas acho que, em alguns casos, e no presente caso português, é importante que o público tenha conhecimento do difícil que é fazer com que isto aconteça para desmistificar algumas ideias feitas. Há um problema, por exemplo, com a Direcção Geral das Artes, há questões a resolver e daí a comunidade artística se manifestar constantemente em relação aos modelos de atribuição de apoios. É mesmo importante que essa discussão seja feita, porque as peças são muito condicionadas por este fantasma da burocracia, por esta assombração. Qualquer objecto artístico é o resultado das condições em que é feito, mas parece-me que estas condições muitas vezes são problemáticas e se estão a sobrepor a outras questões que seriam mais importantes para a criação de um objecto a ser usufruído pelas pessoas.

É um fantasma que cria erros e falhas de transmissão entre vários espectros?

Completamente. E que traz o mistério para lugares em que é desnecessário. O mistério faz muito sentido se estiver em cena, se for sobre o pensamento de um criador, sobre uma ideia, sobre o tratamento estético de um conceito. Esse mistério é interessante, é apetitoso para o público. Cria dúvidas e desconhecimentos que podem ser estimulantes. Mas agora o mistério existir no processo da procura de meios para a construção de uma peça, aí já não me parece que seja muito importante. Esses processos devem ser o mais simples e transparentes possíveis, respeitando os prazos, os artistas, as comunidades artísticas e os espaços que já são tão precários, grande parte deles, que não conseguem sobreviver à irregularidade e à falta de solidez destes fantasmas.

Este espectáculo tem algum apoio?

Tem o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação GDA e concorreu ao apoio pontual da DGA, do Ministério da Cultura, mas ainda não saíram os resultados – na verdade são resultados que, de acordo com os prazos estipulados, já estão atrasados. Eu não sei se tenho apoio do Ministério da Cultura para o Mistério da Cultura, mas tenho apoio das duas Fundações.

INFORMAÇÕES

Mistério da Cultura

Teatro do Bairro Alto

1 e 2 de Novembro, 6a. e sáb.: 21h30

3 de Novembro, dom.: 17h30

€12 (€5 menores de 25)

Duração: 90 min

M/16