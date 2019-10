. O Halloween Parade Lisboa vai começar às 20h de 31 na Praça de Alvalade e terminar na Av. Guerra Junqueiro. A organização espera milhares de pessoas, perdão, vampiros, diabos e zombies.. De 31 de outubro a 3 de novembro, o CascaiShopping vai ter um Escape Game especial Halloween para grupos de família ou amigos.. Depois do sucesso da Caminhada Terror na Serra vem aí a Caminhada Halloween - Noite do Terror, em Sintra. A 26 e 27, às 22h. Inscrições em https://andamento.pt/caminhada/caminhada-do-terror/.. Pelo terceiro ano, o Brunch Electronik desce da Tapada da Ajuda para a cidade. Serão dez horas de música, das 22h às 8h.. Reserve o dia 1 de novembro. A Porto Tours promete uma visita guiada pelo Porto de J.K. Rowling que terminará no Hard Rock Cafe Porto, com um brinde e um menu especial preparado pelo restaurante.