Para uma dieta variada: os novos pratos deste verão

Filho da covilhã, o cozinheiro Mateus Freire andou muito tempo a defender um prato esquecido da terra, o bacalhau à Assis. Esta espécie de bacalhau à Brás enriquecido com fitas de presunto e cenoura agarrou-se portanto ao chef e agora vai para onde ele for. Mas a cozinha do Osso Bento, que agora chefia junto da Assembleia da República, em Lisboa, quer ir mais longe no trabalho sobre a cozinha tradicional.