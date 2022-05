Último a Rir: Veja aqui as semifinais do concurso de stand up comedy da SÁBADO

O Último a Rir, o concurso de stand-up comedy da SÁBADO, já está na fase das semifinais. Pode ver os espetáculos em que os 24 candidatos vão fazer rir pela vitória ao vivo no site da SÁBADO, a partir das 21h30.





As semifinais vão passar por Braga, Lisboa e Porto, nos dias 24, 25 e 26 de maio. Os concorrentes vão atuar frente aos mentores Marco Horácio, Rita Camarneiro e Miguel Sete Estacas que vão escolher quatro protegidos cada. Destes, só seis vão estar na grande final, no Teatro Villaret, em Lisboa.O vencedor será escolhido pelo júri composto por Tiago Dores, dos Gato Fedorento, o comediante Nilton, a diretora da, Sandra Felgueiras, e Paulo Oliveira, da Bang Produções.Recorde os vídeos de candidatura que garantiram aos concorrentes um lugar na semifinal do Último a Rir.Na primeira semifinal, que decorreu a 19 de maio, no Bafo de Baco, em Loulé, atuaram os concorrentes João Costa Luís Martinho . A 24 de maio, na Alma do Raio Bar, em Braga, é a vez de Roberto Carvalho No dia seguinte, no Ferro Bar, no Porto, apresentam-se Ricardo Leite Luís Marques . Finalmente, a 26 de maio, no Maxime Comedy Club, em Lisboa, corcorrem Daniel Silva João Chambel . Os bilhetes para assistir à semifinal no Maxime podem ser comprados aqui Os vencedores d'O Último a Rir recebem um prémio monetário: €1000 para o vencedor, €500 para o segundo lugar e €250 para o terceiro. e os 6 finalistas terão a oportunidade de participar num roadshow de 10 espectáculos pelo país.