Tricotar para relaxar

Magda Bernardes anda sempre com o tricô na mala e quando há um dia em que não lhe pega é mesmo por falta de tempo. Tricota no carro, enquanto o marido conduz, em casa, quando está a ver televisão, na esplanada ou no jardim.



A terapeuta da fala, de 48 anos, que vive em Braga, diz que é a única do seu círculo de amigos que faz malha e confessa que tem pena de não ter alguém com quem partilhar este prazer. "As pessoas acham estranho eu interessar-me por tricô porque de facto não vejo mais ninguém a fazer. Tenho amigos, sobretudo os homens, que me dizem que pareço uma velhota. No início, ficava um pouco acanhada, mas já não ligo", revela à SÁBADO.



Agora que a imagem do atleta britânico Tom Daley se tornou viral, ao aparecer a tricotar na arquibancada do centro olímpico, onde decorreram as competições aquáticas, Magda tem esperança de que esta atividade "se popularize um pouco mais". Daley, de 27 anos, provou que é dos melhores atletas do mundo, ao ganhar, juntamente com Matty Lee, uma medalha de ouro nos saltos sincronizados para a água, na plataforma de 10 metros, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.