Marissa não foi convidada para a sua festa de anos, mas ganhou milhares de amigos

No dia do 23.º aniversário de Marissa Meizz, os seus amigos orquestraram uma festa surpresa, não tendo convidado a jovem norte-americana. Apesar da tristeza que esta "partida" terá provocado à jovem, o que aconteceu a seguir foi uma torrente de novas amizades.



Marissa descobriu que não tinha sido convidada para a própria festa de anos através de um vídeo do TikTok. Um jovem publicou um vídeo na rede social onde dizia: "Se o teu nome é Marissa, por favor, ouve", passando depois a relatar que tinha ouvido alguns dos seus amigos a planearem uma festa de aniversário naquele fim-de-semana, enquanto a jovem estaria fora. "Tu precisas de saber isto. TikTok, ajuda-me a descobrir a Marissa", terminava o jovem.



A aniversariante entrou em contacto com o jovem que gravou o vídeo e confirmou que era essa mesma Marissa.