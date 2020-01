Pavilhão Multiusos da vila de Montalegre: são 60 produtores com cerca de 60 toneladas de enchidos e fumeiro.



madeirenses André e Bruno Santos voltam ao Centro Cultural de Belém, no sábado, às 21h, para apresentarem o 3.º disco do seu projeto Mano a Mano, com convidados especiais: Rita Redshoes e Ensemble de Cordofones.

gerações, sendo uma autêntica enciclopédia da sexualidade humana, com boa narrativa, humor inteligente e banda sonora incrível. Abrange tudo, da conjugalidade mais conservadora aos fetiches, da descoberta do sexo ao vaginismo, da homossexualidade à assexualidade. Ou melhor: um curso de educação sexual como devia haver nas escolas.





olidário The Ghost of The Future Fashion que acontece entre sábado e domingo (entre as 15h e as 21h) em Arroios (Rua Passos Manuel, 4), em Lisboa. A roupa à venda é toda em segunda mão e aquela que não for vendida será doada à Comunidade Vida e Paz. A isto acresce a possibilidade de qualquer pessoa vender um número limitado de peças, desde que as entregue à organização nos dias 22 e 23.

A Feira do Fumeiro de Montalegre é umas referência nacional para o fumeiro artesanal português. Em 2020 acontece de 23 a 26 de janeiro noEm Valença, abriu a época da Lampreia. Nesta cidade minhota, o bicho feio come-se à bordalesa, em arroz de lampreia, recheada, assada no forno ou na brasa e, se é certo que a época deste animal vai até Abril, porquê deixar para a Primavera o que pode comer em janeiro?É a estreia da semana: 1917. Não deixe de ir ver o novo filme de Sam Mendes, o autor de Beleza Americana, que se inspirou nas memórias do avô de ascendência portuguesa para narrar um dia na vida de dois soldados britânicos, a atravessar território inimigo no Norte de França, em plena Primeira Guerra Mundial. Filmado com engenho, como se fosse um único plano-sequência, é uma experiência imersiva e emocionante, diferente de todas as outras obras do género.Se preferir ver um clássico, vá ao Centro Cultural de Belém no domingo, às 16h, para assistir à projeção, em cópia restaurada, no Grande Auditório, de Morte em Veneza, adaptação da obra homónima do Nobel Thomas Mann, por Luchino Visconti, com Dirk Bogarde no papel principal – um filme de 1971 que é uma belíssima experiência cinematográfica, embora retrate a pedofilia de forma poética, para lá de julgamentos morais.Os Keane, autores de êxitos como Somewhere Only We Know e Everybody's Changing, estão de volta a Portugal com a Cause and Effect Tour, em que apresentam o novo disco, justamente Cause and Effect. Os concertos são este sábado, dia 25, no Coliseu do Porto, e no domingo, 26, no Campo Pequeno, em Lisboa.Se o jazz é mais a sua onda, saiba que os irmãos guitarristasClaro que, mesmo com programas na rua, há sempre tempo para descontrair no sofá, a ver uma boa série. Se ainda não viiu, não perca, na Netflix, a segunda temporada de Sex Education, ainda melhor do que a primeira, que parecia destinada apenas ao público adolescente, por ter um liceu no epicentro da sua ação. Na verdade é para todas asEm Algés, no Palácio Anjos, vale a pena espreitar – até porque a entrada é grátis – Picasso. Génio Universal, que a Suíte dos Saltimbancos, obra gráfica e cerâmica do célebre artista espanhol. Em Lisboa, no Museu do Oriente, é de aproveitar a (rara) entrada gratuita, no sábado, 25 de janeiro – para celebrar a chegada do Novo Ano Chinês, que é o do Rato. Mas a celebração não se resume a isso: há várias atividades (mas pagas) durante o fim de semana – oficinas, um concerto e até uma visita participativa muito sui generis.A roupa em segunda mão é a solução, acreditam muitos, para um consumo mais consciente. Este é um dos pilares do pop-up s