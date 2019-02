Foi no mestrado que Diana Madeira percebeu que o sargo é o peixe que menos aguenta subidas de temperatura (da água do mar, claro). No doutoramento ficou a saber que a dourada tolera melhor estas alterações – sobretudo se não estiver em fase de larva ou de reprodução sexual. E o pós-doutoramento, ainda em curso, já lhe permitiu concluir que as minhocas marinhas (pelo menos algumas espécies) aumentam os gastos de energia para sobreviver em ambientes mais quentes. A investigadora, de 30 anos, é uma das quatro vencedoras da Medalha de Honra L’Oréal para as Mulheres na Ciência, um prémio que em 15 anos distinguiu 49 portuguesas. Com o seu último estudo – o que é distinguido – quer perceber se os organismos marinhos conseguem adaptar-se a um oceano pressionado pelas alterações climáticas e pela poluição. "No fundo, queremos perceber se as espécies marinhas conseguem sobreviver num oceano diferente e se é possível adaptar os planos de conservação. Que espécies são mais vulneráveis e em que espécies temos que nos concentrar tendo em conta o seu papel no equilíbrio do ecossistema? Considerando essa informação, que habitats devem ser protegidos?"

Esta investigação está a ser feita com três gerações de minhocas marinhas. "Neste momento já fizemos a simulação dos cenários de aquecimento global e de poluição por metais pesados e fomos retirando amostras para cada uma das gerações", explica à SÁBADO a investigadora da Universidade de Aveiro. "Simulámos o que está previsto para 2100 e, no caso do Mediterrâneo e de alguns estuários da costa portuguesa, isso implica fazer testes com uma temperatura de 27 graus, um aumento de três graus face à atual", acrescenta. "Sabemos que pelo menos uma das espécies conseguiu sobreviver até ao fim da experiência, mas ainda não analisámos estatisticamente os dados, por isso não temos conclusões definitivas." E porquê as minhocas marinhas? "Como têm um ciclo de vida curto – entre alguns meses a dois ou três anos dependendo das espécies – é mais fácil estudar várias gerações. Além disso, as minhocas marinhas são muito importantes, porque estão na base da cadeia alimentar e algumas espécies têm importância comercial pois servem com frequência de isco para a pesca."

A equipa de Diana já percebeu, por exemplo, que "ao longo das várias gerações, os efeitos nefastos podem atenuar-se, porque as espécies se adaptam e alteram a sua fisiologia". E isso pode implicar efeitos que não são visíveis a olho nu: "Muitas destas espécies não conseguem regular a temperatura corporal e com uma temperatura mais alta prevê-se que tenham um metabolismo mais elevado e gastem mais energia, podendo também induzir mecanismos de reparação celular". E efeitos mais fáceis de observar, "como a alteração no número de ovos produzidos, no tamanho destes ovos e no da sua descendência. Com apenas uma geração não temos essa perspetiva".

Diana precisa de pelo menos mais um a dois anos para concluir este estudo. Mas já fez outros – também com peixes e espécies marinhas. No mestrado estudou a resistência de vertebrados e invertebrados às variações de temperatura e fez aquilo a que chamou o ranking da vulnerabilidade. O mais resistente? A tainha. "Passa grande parte da sua vida em áreas mais confinadas e sujeitas a aumentos de temperatura. Por outro lado, é uma espécie que migra, neste caso para se reproduzir, e as migrações fazem com que passe por muitos regimes diferentes. Por isso, faz algum sentido que tenha uma capacidade mais elevada de aguentar extremos ambientais. Aparentemente espécies migradoras têm maior tolerância térmica."

Depois disso, no doutoramento, decidiu focar-se apenas na dourada. "É uma espécie importante para Portugal do ponto de vista comercial, não só nas pescas como na aquacultura." Neste caso, foram feitas duas simulações: com mais três graus e com uma onda de calor – mais seis. No segundo cenário, muitas douradas não aguentaram e "a mortalidade foi elevada", explica a investigadora. A resistência a temperaturas mais altas baixa quando os peixes ainda estão em fase de larva ou em fase de maturação e reprodução sexual. "Em larvas ainda não têm capacidade de aplicar os mecanismos de reparação celular para conseguirem sobreviver a alterações no seu ambiente. Os adultos também são mais vulneráveis porque despendem muita energia na reprodução. Não chega para tudo", brinca Diana.

No total, cada um destes estudos faz-se com cerca de 60 a 100 peixes ou espécies marinhas. "No caso da dourada, como era muito difícil apanhar as larvas e ter a certeza que eram de dourada – há muitas espécies que são difíceis de distinguir – fomos buscá-las a uma empresa de aquacultura". Uma curiosidade? "As douradas têm um aspeto engraçado. Primeiro são machos e, quando têm dois os três anos [a sua esperança de vida são 10 a 12], passam a fêmea. Isto acontece com outros peixes, há muitas espécies que são hermafroditas."

Além de Diana Madeira, o prémio distinguiu três outras investigadoras: Patrícia Costa Reis, pediatra no Hospital de Santa Maria e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Joana Cabral, investigadora no Instituto de Investigação em Ciências da vida e Saúde, da Universidade do Minho; e Joana Caldeira, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. As quatro vencedoras foram escolhidas entre 70 candidatas por um júri liderado por Alexandre Quintanilha. Cada uma delas recebeu 15 mil euros, um valor para apoiar a pesquisa.