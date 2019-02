Aldo Lima em solo vertiginoso

Pioneiro da stand-up comedy em Portugal, popularizado pela televisão, o humorista Aldo Lima prepara-se agora para um desafio de fôlego: interpretar, a sós em palco, Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, criação de Eric Bogosian que, entre o final da década de 90 e o início do século XXI, garantiu a Diogo Infante um grande êxito, que incluiu dois anos de digressão nacional.A estreia é a 27 de fevereiro, às 21h30, no Teatro Villaret, em Lisboa, onde o espetáculo permanecerá até fim de abril, sempre à quarta-feira, com bilhetes a €12,50, o mesmo que pagarão os fãs do Porto, para o ver, no Teatro Sá da Bandeira, a 29 e 30 de março.Feito de monólogos mordazes, este one-man show vertiginoso traça um retrato da nossa sociedade através de personagens que vão do mendigo ao workaholic, passando pela estrela de rock decadente.