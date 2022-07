Já conhece o Callum Reserva da Herdade do Lousial?

É uma das recentes aventuras da Quinta dos Termos que, com a expansão para Castelo Branco, quer mostrar as potencialidades desta Beira Interior distinta.

Quem conhece a Quinta dos Termos, em Belmonte, sabe que este projeto familiar teve uma importância tremenda na recuperação de castas regionais que os anos e as replantações praticamente apagaram. O trabalho feito com a Fonte Cal e com a Rufete é um manifesto de identidade da Beira Interior. "A nossa filosofia é não deixar que as castas desapareçam", diz o responsável, Pedro Carvalho.