Vai ver o Euro2020 em casa? Estes restaurantes põem o take away e delivery em campo

O campeão entra em campo terça-feira, 15 de junho, e os seus adeptos não se querem desprevenidos nesse momento importante. Nada se deve colocar entre um ferveroso e um ecrã, nem mesmo preparações de última hora. Estes são os menus em que pode confiar para ter uma refeição descansada em casa, enquanto a partida vibra de emoção.



Chikinho

A relação do frango com o futebol é íntima. E não nos referimos a bolas que escorregam desafortunadamente das mãos do guarda-redes para dentro da baliza. É bom de se comer sem tirar os olhos do ecrã e, entre os que comem carne, dificilmente se arranja prato mais universal do que frango assado.