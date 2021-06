Um novo hotel na terra dos ananases

Neste verão em que muito se aposta no turismo interno, há boas razões para visitar os Açores. Como esta quinta histórica transformada em quatro estrelas.

A quinta do século XVIII ganha outra vida, no meio da densa vegetação da ilha de São Miguel, nos Açores. Num regresso ao passado, o novo quatro estrelas da ilha, Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, mantém vivas as memórias da propriedade da família de Joana Damião Melo, que se aventura a abrir o novo espaço num ano de grandes desafios.



A quinta foi primeiramente conhecida pela produção de laranjas. Depois de uma praga arruinar a produção, vieram os ananases e, de 1994 a 2011, chegou o tempo de se assumir como estalagem. Esta é agora uma nova fase, com um projeto ambicioso que associa a herança da produção agrícola (alguma da qual ainda se mantém) a um ambiente sofisticado, em harmonia com a envolvente natural.

Para tornar uma estada aqui especial há detalhes, como uma experiência imersiva num tradicional cafuão (local de armazenamento de cereais) ou um mergulho num tanque de água aquecida, numa estufa de ananases.