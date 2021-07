Porto: Um cinco estrelas novo na Baixa

O grupo Mercan prepara-se para juntar um novo hotel de luxo ao seu portfólio, a Casa da Companhia. A abertura está marcada para 5 de julho e resulta de um investimento de 11,2 milhões de euros, no restauro e reabilitação de um edifício histórico do século XVIII. Situa-se na Baixa do Porto, na Rua das Flores, inserido na zona classificada como Património Mundial pela UNESCO.



A Casa da Companhia é um boutique hotel de cinco estrelas, com 40 quartos, dos quais 10 são suites. O projeto arquitetónico procurou respeitar as linhas do edifício com três séculos, onde se localizava a Real Companhia Velha, uma das mais antigas e prestigiadas companhias produtoras de vinho do Porto. Os interiores foram restaurados mantendo o design original do século XVIII, do qual se destacam os tetos abobadados ou pedras originais. É um projeto da Europlan, Estudos e Projetos, Lda. e o design de interiores foi desenvolvido pelo Atelier de Paulo Lobo. Uma das preocupações dos responsáveis pelo hotel foi também privilegiar o uso de produtos nacionais, como as louças da Vista Alegre ou os atoalhados e roupas de cama da Lameirinho, disponíveis nos quartos.