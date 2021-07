Reveja o segundo episódio da SÁBADO Viajante na Lourinhã

Da Batalha do Vimeiro à aguardente, da arte pública de Moledo a Chakall. Muito para descobrir por aqui.

A vila, que é conhecida por Capital dos Dinossauros, tem muito mais para mostrar, como o Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro, a Adega Cooperativa da Lourinhã (de onde sai uma das aguardentes mais premiadas do mundo) ou a freguesia de Moledo, onde a arte pública está sempre em destaque. O passeio pela supreendente Lourinhã levou-nos também à praia, para uma conversa com Chakall, o argentino que escolheu a Lourinhã para viver. Contou-nos tudo.





