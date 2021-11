Tem saudades de praia? Recorde as melhores por onde andámos

Com a SÁBADO Viajante, o verão nunca acaba. Revisitamos México, Tunísia e Portugal e as suas ofertas à beira-mar.

No passado fim de semana, a SÁBADO Viajante mostrou algumas das melhores praias visitadas ao longo dos últimos meses. Tulum, no México, foi uma delas, com as ruínas maias sempre por perto e a sensação de se estar num local privilegiado onde a vida tem o seu próprio ritmo.