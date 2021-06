SÁBADO Viajante na TV: Cidade do Rio Azul

Setúbal, cidade do rio azul, é o mote para o primeiro episódio do programa de televisão da SÁBADO Viajante na CMTV.



Esta viagem inaugural começa no Mercado do Livramento, famoso pelo seu peixe e marisco, pelos produtos da terra e constante animação. Visite este edifício histórico, descubra o Museu do Trabalho e embarque numa viagem de barco pelo estuário do Rio Sado. Além dos roazes corvineiros, os famosos golfinhos, há tempo para saber mais sobre as ostras aqui produzidas e provar o vinho da região num moinho de maré de onde não apetece sair.



Todos os sábados de manhã descubra Portugal e o mundo com os profissionais da SÁBADO Viajante. Sabemos para onde vamos.