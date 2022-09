Diogo Ribeiro: do acidente de mota às três medalhas de ouro

No verão de 2021 estava numa cama de hospital. Agora ganhou três medalhas de ouro no Mundial de Natação de juniores, no Peru, e ainda bateu um recorde do mundo. Há tanta euforia que até já se pensa no sucesso olímpico e em quebrar os feitos de Yokochi.

"No recorde do mundo até chorei", confessou Diogo Ribeiro, que no Mundial de Natação júnior, que decorreu em Lima, no Peru, foi campeão do mundo nos 50 metros livres e nos 50 e 100 metros mariposa. E ainda bateu o recorde do mundo nos 50 metros mariposa, tornando-se o primeiro, na sua categoria, a baixar dos 23 segundos (fez uma marca de 22,96 segundos).