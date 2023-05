O verão já era

A época baixa é a nova época alta. A culpa é da pandemia, da guerra, da inflação, das mudanças climáticas e de cada um de nós. Os números não mentem. Segundo a Economist Intelligence, o turismo global vai crescer 30% em 2023, podendo ultrapassar as melhores cifras pré-pandemia. Com as companhias aéreas e os hotéis a enfrentarem dificuldades, há que estar preparado para atrasos, cancelamentos ou bagagem perdida. A solução, diz a divisão de pesquisa e análise do grupo The Economist, passa, por exemplo, por escolher as temporadas menos concorridas. Será assim tão complicado? Bem, com as férias escolares, não há como escapar a julho e agosto, mas quem não depende dessa realidade, tem outras opções na manga.