A história remonta ao fim do século XIX, quando era Comboio Real. Depois da monarquia veio a Primeira República e o Estado Novo, mantendo-se o transporte dos chefes de Estado até à década de 70. No século XXI, o projeto voltou, com as carruagens a serem restauradas (2010) e, a partir de 2016 (e até 2022), com a experiência The Presidential, combinando itinerário no Douro com almoços Michelin.