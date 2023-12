Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Viajante Literário: Da Cuba de Padura às Alemanhas de Günter Grass

Pela mão de Leonardo Padura e do seu detetive Mário Conde regressamos às ruas de Havana e aos labirintos mais sórdidos da política cubana. Com Günter Grass atravessamos as Alemanhas da reunificação. Uma dupla viagem para o inverno.