Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Carolina de Deus: "Nunca me separo do meu saquinho com algumas pedras protetoras"

Pratica mergulho e conhece mais destinos exóticos do que cidades europeias. A cantora, que se apresenta no Coliseu de Lisboa a 8 de março, gosta de registar os momentos importantes com uma câmara analógica e nunca se separa do caderno de notas e dos seus cristais de proteção.