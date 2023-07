A mala de viagem de Vera Fernandes

Adora praia e elege as da costa alentejana, as de Bali e as da Tailândia como as melhores do mundo. A voz feminina das Manhãs da Comercial, quer muito conhecer a Austrália, as Maldivas e o Japão. Já correu a maratona de Nova Iorque e gostava de fazer a de Tóquio.