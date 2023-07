Se fizéssemos uma sondagem sobre quais são os destinos de sonho dos portugueses, é provável que as Maldivas ocupassem um dos lugares cimeiros. Águas quentes e azuis a perder de vista, sol, praias de areia branca a dois passos do quarto (quando ele não é em cima do mar) e recifes de coral com milhares de espécies marinhas para observar são ingredientes que nos aproximam bastante de uma definição de paraíso na terra.