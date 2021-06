Phuket reabre a viajantes vacinados

O programa "Phuket Sandbox" permite a abertura progressiva das fronteiras da Tailândia aos viajantes internacionais, mas há regras a seguir para poder voltar às praias de areia branca e água azul de encantar. Planeie com tempo e atenção a viagem para se certificar que tem toda a documentação.

É exigido um certificado de vacinação total contra a Covid-19 e também um certificado médico (resultado laboratorial de RT-PCR) indicando que o vírus Covid-19 não foi detetado, emitido no máximo 72 horas antes da partida.



Para já, só poderão entrar na Tailândia viajantes provenientes de países ou regiões de baixo/médio risco pandémico (a lista será divulgada brevemente) e é obrigatório um visto e ou um Certificado de Entrada (COE) emitido pela Embaixada ou Consulado Real da Tailândia no país de origem. Mais informações em coethailand.mfa.go.th



É ainda necessário uma apólice de seguro saúde Covid-19 com cobertura mínima de cem mil dólares (válido para toda a estadia) e um comprovativo de reserva num alojamento com a certificação SHA Plus (atesta que pelo menos 70% dos colaboradores se encontram vacinados), nas primeiras 14 noites.