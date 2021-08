Chegar de manhã de barco, a partir das Flores, e partir ao fim do dia é o plano da maioria dos turistas no Corvo.

Do topo da ilha até ao mar num dia... no Corvo

Não deve perder tempo e atirar-se logo ao grande trabalho: subir ao caldeirão. Sobretudo se for a pé, o que durará cerca de duas horas e meia, pela estrada de asfalto, com poucas sombras. O melhor será arranjar quem lhe dê uma boleia para subir de carro. Conte com uma hora para descer ao centro, passear entre os bovinos e à beira dos pequenos lagos.



