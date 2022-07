Wimbledon: Djokovic bate Kyrgios e conquista 21º Grand Slam

Com o sétimo triunfo na relva do All England Club o atleta de 35 anos está agora a apenas um major do recorde de Nadal.

O tenista sérvio Novak Djokovic, número três mundial, conquistou este domingo o sétimo título em Wimbledon e o 21º do Grand Slam, ao impor-se na final ao australiano Nick Kyrgios, em quatro sets.







REUTERS / Toby Melville

Frente ao 40º jogador mundial, que beneficiou da desistência do espanhol Rafael Nadal para estrear-se em finais de majors, Djoko confirmou o favoritismo, impondo-se por 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3), em três horas.Com o sétimo triunfo na relva do All England Club, o primeiro cabeça de série, de 35 anos, desempatou com o suíço Roger Federer no número de Grand Slams conquistados e está agora a apenas um major do recorde de Nadal.