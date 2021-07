Tóquio2020: Estados Unidos e Letónia vencem primeiros títulos do basquetebol 3x3

Os Estados Unidos, no setor feminino, e a Letónia, no masculino, conquistaram esta quarta-feira os primeiros títulos olímpicos de basquetebol 3x3, modalidade que se estreou no programa dos Jogos em Tóquio2020.







Reuters

A seleção dos Estados Unidos garantiu o título no setor feminino, com um triunfo sobre o Comité Olímpico da Rússia, por 18-15, num encontro entre as duas melhores equipas da fase de grupos.Numas finais que contaram com a presença do presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a Letónia conquistou o ouro no torneio masculino, ao vencer o Comité Olímpico da Rússia, por 21-18.A primeira equipa a assegurar uma medalha nesta nova modalidade olímpica foi a China, que bateu a França, por 16-14, no encontro de atribuição do bronze.Num confronto entre as duas equipas que tinham ficado nos dois primeiros lugares da fase de grupos e ficaram isentos dos quartos de final, a Sérvia garantiu a medalha de bronze, com um triunfo por 21-10 sobre a Bélgica.Quadro de medalhas do basquetebol 3x3:Ouro: Estados UnidosPrata: Comité Olímpico da RússiaBronze: ChinaOuro: LetóniaPrata: Comité Olímpico da RússiaBronze: Sérvia