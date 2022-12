Suspeito de atentado a avião que explodiu sobre Lockerbie detido nos EUA

O voo 103 da Pan Am, que viajava de Londres para Nova Iorque, explodiu sobre Lockerbie, em 21 de dezembro de 1988, causando a morte a todas as 259 pessoas a bordo do avião e outras 11 no solo.

O líbio suspeito do ataque a avião de passageiros que explodiu sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, está detido nos Estados Unidos, anunciaram este domingo as autoridades norte-americanas e escocesas.







Jane Barlow/Pool via REUTERS/File Photo

"As famílias dos mortos no atentado de Lockerbie foram informadas de que o suspeito, Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi, está sob custódia dos EUA", anunciaram os Serviços Administrativos da Coroa e a Administração Fiscal, em comunicado, citado pela AP.O Departamento de Justiça norte-americano confirmou a informação, acrescentando que o suspeito deverá comparecer pela primeira vez perante um juiz no Tribunal Distrital dos EUA do distrito de Columbia.O voo 103 da Pan Am, que viajava de Londres para Nova Iorque, explodiu sobre Lockerbie, em 21 de dezembro de 1988, causando a morte a todas as 259 pessoas a bordo do avião e outras 11 no solo.Continua a ser o ataque terrorista mais mortífero em solo britânico.O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou novas acusações contra Al-Marimi em dezembro de 2020, no 32.º aniversário do atentado."Finalmente, este homem responsável por matar americanos e muitos outros será submetido à justiça pelos seus crimes", disse o então procurador-geral, William Barr, em conferência de imprensa.