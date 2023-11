Sirene de alerta de tsunami acionada na segunda-feira em Lisboa durante exercício

A sirene de alerta de tsunami da Praça do Império, em Belém, Lisboa, vai ser acionada na segunda-feira, no âmbito de um exercício para testar o alerta e o grau de prontidão, anunciou hoje a câmara da capital.







Em comunicado, a autarquia presidida pelo social-democrata Carlos Moedas indica que será testado o Sistema Municipal de Aviso e Alerta de Tsunami, que consiste no acionamento da sirene instalada naquele local, "com a emissão de sinais sonoros durante períodos de cerca de 10 minutos, o que pode acontecer várias vezes durante o período do exercício".O exercício, designado NEWWAVE'23, vai decorrer entre as 08:00 e as 14:30 e visa testar "a efetividade e o grau de prontidão do sistema de alerta para tsunamis implementado na região do Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares Conexos (NEAMTWS, na sigla em inglês)", segundo uma nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)."Trata-se de um exercício de comunicações, durante o qual os diversos intervenientes de escalão nacional e internacional trocarão entre si notificações técnico-operacionais relacionadas com a eventualidade de um sismo responsável pela geração de um tsunami com impacto nas costas do Nordeste Atlântico e, em particular, na costa portuguesa", lê-se na informação distribuída pela ANEPC.Segundo a mesma fonte, Portugal participa neste exercício através da ANEPC, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), da Direção-Geral da Autoridade Marítima, do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e Corpos de Bombeiros dos concelhos litorais e estuarinos do continente.Participam também entidades responsáveis "pela gestão de infraestruturas vitais das redes de energia, abastecimento de água, comunicações e rodo e ferroviárias".O IPMA intervém no exercício na dupla qualidade de Centro Nacional de Alerta de Tsunamis e de Tsunami Service Provider do NEAMTWS, sendo responsável pela monitorização, deteção e difusão de alertas de tsunami a entidades coordenadoras nacionais, bem como às entidades de gestão da emergência de vários países do Nordeste Atlântico, como Marrocos, Espanha, Reino Unido, Dinamarca, França, Alemanha e Irlanda, entre outros.A ANEPC envolve no exercício os vários níveis da estrutura do sistema nacional de proteção civil, nacional, regional e sub-regional, em articulação com os patamares municipal e assegurando a articulação com os restantes agentes e entidades participantes.A Câmara de Lisboa irá promover uma ação de informação e sensibilização pública para o risco de tsunami em diversos locais da frente ribeirinha da freguesia de Belém.