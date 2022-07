Realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa no júri do festival de cinema de Veneza

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa vai fazer parte de um dos júris do Festival de Cinema de Veneza, que atribui prémios para primeiras obras, revelou hoje a organização.







EPA/ETTORE FERRARI

De acordo com o festival, Ana Rocha de Sousa foi convidada para o júri do prémio "Luigi de Laurentiis" da 79.ª edição, que será presidido pelo realizador Michelangelo Frammartino.A 79.ª edição decorrerá de 31 de agosto a 10 de setembro em Itália.Atriz e realizadora, Ana Rocha de Sousa regressará ao festival de Veneza onde, em 2020, recebeu vários prémios pela primeira longa-metragem de ficção, Listen, nomeadamente o prémio "Luigi de Laurentiis" e o prémio especial do júri "Orizzonti".A programação completa do festival de Veneza deste ano será revelada a 26 de julho.