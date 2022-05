PSP reforça presença policial nas vias urbanas para apoiar peregrinos de Fátima

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia de Segurança Pública (PSP) reforça a partir desta quarta-feira a presença policial nas vias rodoviárias urbanas devido ao previsível aumento de peregrinos na estrada que se deslocam para Fátima.







PAULO CUNHA/LUSA

Em comunicado, a PSP refere que a operação "Peregrinação a Fátima 2022" vai decorrer até 15 de maio e tem como objetivo contribuir para o aumento da segurança rodoviária e dos peregrinos. Durante os próximos 10 dias, a polícia "assegura ações de visibilidade policial e acompanhamento aos peregrinos com o propósito de promover a coexistência segura entre a normal circulação rodoviária e a circulação pedonal destes grupos".A PSP sublinha que, durante este período, as vias onde circulam os peregrinos vão ser "especialmente visadas no controlo da velocidade de circulação automóvel" e que, desde abril, tem organizado sessões de informação junto dos peregrinos para explicar a importância da adoção sistemática e voluntária de comportamentos de segurança rodoviária, como medidas de autoproteção no contexto da deslocação a pé de grupos com ou sem apoio de veículos.Quanto aos condutores, a polícia alerta para que pratiquem uma condução defensiva, diminuam a velocidade de circulação nos centros urbanos e, caso visualizem um grupo de peregrinos ou um carro de apoio, reduzam a velocidade. Já aos peregrinos é recomendada especial atenção na circulação em contexto urbano, para que usem sempre roupas claras e materiais retrorrefletores, circulem pelos passeios ou, na sua ausência, pelas bermas, caminhem no sentido contrário ao trânsito e sem ocupar a faixa de rodagem e, em grupo, caminhem em fila única.