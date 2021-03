Presidente do INSA reconduzido no cargo por mais cinco anos

Fernando Almeida, de 64 anos, é presidente do INSA desde 2014, tendo antes exercido o cargo de vice-presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro.

O presidente do conselho diretivo do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, foi reconduzido no cargo por mais cinco anos, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República.







Pedro Catarino/Correio da Manhã

Fernando Almeida foi designado em "regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual período", refere o diploma, que autoriza o nomeado a exercer, em acumulação, a atividade de docência em estabelecimentos do ensino superior.O despacho de nomeação, que tem efeitos desde o passado dia 05 de março, é assinado pela ministra da Saúde, Marta Temido.Fernando Almeida, de 64 anos, é presidente do INSA desde 2014, tendo antes exercido o cargo de vice-presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.Foi também presidente dos conselhos de administração do Hospital de Sobral Cid, do Hospital Psiquiátrico do Lorvão e do Centro de Recuperação de Arnes, entre outros cargos.Licenciado em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1981, Fernando Almeida tirou em 1987 o Curso de Especialização em Saúde Pública, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge é um organismo público integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do Ministério da Saúde, dotado de autonomia científica, técnica, administrativa, financeira e património próprio.Fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 -- Lisboa, 1939), como braço laboratorial do sistema de saúde português, o Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório de Estado no setor da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde.