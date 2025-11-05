Nuno Melo anuncia compra de quatro helicópteros para ajudar na emergência médica

O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira que o Governo vai adquirir até ao final de agosto do próximo ano quatro helicópteros para a Força Aérea que serão colocados à disposição para auxiliar a emergência médica.



Nuno Melo, ministro da Defesa Paulo Novais/Lusa

"Com recurso ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), estamos a adquirir quatro helicópteros Black Hawk entregues até ao final de agosto de 2026 e que serão utilizados no apoio a emergência médica em Portugal", anunciou Nuno Melo, na audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

O ministro da Defesa salientou que, desta forma, "o Estado será dotado de mais um meio acessório que será disponibilizado aos portugueses para emergência médica", depois de este ano o Governo ter recorrido à Força Aérea para garantir o transporte de emergência, uma solução transitória face à impossibilidade de a empresa (Gulf Med) a quem foi adjudicado o serviço arrancar com a operação em 1 de julho, conforme previa o contrato assinado com o INEM.

O Governo vai também adquirir, no próximo ano, helicópteros Black Hawk para o Exército, com o primeiro a chegar no próximo ano, "até quatro com uma opção para cinco", passando este ramo a ter "uma capacidade aérea de proteção, apoio e evacuação".

Na sua intervenção inicial, o governante e presidente do CDS-PP salientou que a verba para as Forças Nacionais Destacadas aumentou para 148 milhões de euros (mais 58,4% do que o estimado para este ano e quase o dobro do orçamentado para 2025) e antecipou que no próximo ano os militares portugueses estarão envolvidos em "43 missões e 62 empenhamentos".

O governante elencou várias das medidas previstas na área da Defesa para o próximo ano, algumas já previstas, como o aumento do suplemento da condição militar, que em 2024 era de 100 euros e passou para 300, este ano para 350 e no próximo será de 400 euros.

Os salários de praças e furriéis voltarão a ser aumentados na base, assim como uma série de suplementos já reforçados no ano passado.

Quanto a equipamentos militares, Melo apontou que o Governo já iniciou o processo para a modernização de 65 viaturas blindadas Pandur, "mais 123 logo na sequência, num total de 188" e está a "trabalhar para a substituição dos veículos blindados MC-113".

Nuno Melo acrescentou que as Forças Armadas portuguesas estão a adquirir defesas antiaéreas de "baixa altitude para o Exército" e de "média altitude para a Força Aérea", a investir em drones para os três ramos das Forças Armadas, e "na fase final das negociações" da construção da fábrica de munições no país.

No que toca a equipamentos de artilharia, Nuno Melo apontou que Portugal vai adquirir "18 obuses e munições 155 já em 2029 e em 2030 mais oito obuses, provavelmente através da artilharia de campanha César", bem como sistemas anti-drone e satélites.

Na saúde militar, Melo afirmou que "está a nascer o polo de cirurgia do Hospital das Forças Armadas" e na habitação, adiantou que estão em curso "13 empreitadas de obras públicas para a reabilitação de casas do Estado e messes militares para 427 unidades de alojamento, num valor de perto de 30 milhões de euros, com uma grande percentagem de execução física".

A proposta do Orçamento do Estado do Estado para 2026 prevê uma despesa de 3.771,9 milhões na Defesa Nacional, um aumento de 23,2% face ao valor orçamentado para este ano.