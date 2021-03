PJ apreendeu mais de 800 quiilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 806 quilos de cocaína escondida em isoladores sísmicos idênticos aos utilizados na construção de pontes e deteve dois homens, numa operação em colaboração com a polícia espanhola.







Em comunicado, a PJ explica que a droga estava dissimulada em 12 isoladores sísmicos que tinham sido transportados por via marítima até um porto nacional.Sobre os dois homens detidos, que já tinham antecedentes criminais e ficaram em prisão preventiva depois de presentes às autoridades judiciais, recaem fortes suspeitas de integrarem uma organização criminosa com ligações a vários países e que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.A operação "Sismo" decorreu de uma investigação iniciada de forma coordenada em Portugal e em Espanha, em meados de 2020.No âmbito desta investigação, o Cuerpo Nacional de Policia já tinha detido em território espanhol dois homens e identificado uma mulher, todos nacionais de um país da América Latina e fortemente suspeitos de integrarem a mesma organização, além de ter igualmente apreendido uma "elevada quantidade de cocaína".Em comunicado, a PJ explica que a forma como a droga vinha dissimulada "tornou extremamente difícil a sua deteção" e que, para se proceder à remoção da cocaína do interior das peças de engenharia, "foi necessário recorrer a maquinaria pesada de corte, habitualmente utilizada na indústria de metalomecânica"."Este modus operandi era até agora desconhecido", sublinha.Na operação hoje divulgada esteve envolvida a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e a Diretoria do Norte da PJ, em estreita articulação com o Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha.As diligências realizadas em território nacional contaram com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira.