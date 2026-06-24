Mundial2026: Jogo de Portugal foi o mais visto do dia com mais de 3,1 milhões

A seleção portuguesa de futebol goleou por 5-0 o Uzbequistão, em jogo da segunda jornada, disputado em Houston, nos Estados Unidos.

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O segundo jogo da fase de grupos de Portugal no Mundial 2026, que deu a vitória à equipa das 'quinas' frente ao Uzbequistão, transmitido pela TVI foi o programa mais visto na terça-feira, segundo a CAEM/MediaMonitor.



Seleção nacional UlrichHufnagel/picture-alliance/dpa/AP Images

A seleção portuguesa de futebol goleou por 5-0 o Uzbequistão, em jogo da segunda jornada, disputado em Houston, nos Estados Unidos.

"O segundo jogo da fase de grupos de Portugal no Mundial 2026, que colocou a seleção frente ao Uzbequistão, transmitido na TVI, destacou-se como o programa mais visto do dia, registando uma audiência média de 3.111.400 espetadores", refere a análise da CAEM/MediaMonitor.

Em comparação com o segundo encontro de Portugal no Mundial 2022, realizado no Qatar e transmitido pela RTP1, no dia 28 de novembro de 2022, frente ao Uruguai, este alcançou uma audiência média de 3.601.800 espetadores, sendo também o programa mais visto do dia".

Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um 'bis' de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

O primeiro jogo entre Portugal e RD Congo, transmitido na SIC, registou uma audiência superior à do mundial de 2022, contando com uma audiência média de 3,05 milhões de telespetadores.

Portugal defronta a Colômbia em Miami, num jogo agendado para sábado, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa).

O Mundial 2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.