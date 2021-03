Papel de sanduiche provocou abandono de Fernando Alonso no GP do Bahrain de F1

Um papel de embrulhar sanduiches foi o responsável principal pelo abandono do Alpine do espanhol Fernando Alonso durante a 31.ª das 56 voltas do Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, que se disputou no domingo.







REUTERS/Hamad I Mohammed

O papel alojou-se numa conduta dos travões traseiros, provocando o sobreaquecimento e alguns danos no sistema."Tivemos de o retirar por questões de segurança", explicou o diretor executivo da equipa, Marcin Budkowski, citado pela Reuters.Além do problema de travões, o piloto espanhol, que regressou este ano às pistas, após dois anos de ausência, também sentiu algumas falhas de potência no motor do seu Alpine (antigo Renault).O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o GP do Bahrain, primeira das 23 provas do Mundial de Fórmula 1 de 2021, que tem o GP de Portugal como terceira jornada, em 02 de maio, no Algarve.