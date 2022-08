Habitação. Dinamarca vai limitar aumento das rendas

No mês de julho a inflação no país situou-se nos 8,7%. Governo considera que limite ao aumento das rendas não fará crescer este valor.

O governo da Dinamarca está a considerar propor um limite temporário aos aumentos das rendas impostos pelos senhorios. Tendo em conta a atual Lejeloven - Lei do Arrendamento - o valor das rendas pode seguir a inflação, que atualmente se encontra em 8,7%, o nível mais alto dos últimos 39 anos. No entanto, segundo as declarações do ministro da Administração Interna e da Habitação, Christian Rabjerg Madsen, "não há dúvidas de que, com a inflação extrema atual, muitos grupos sofreram os impactos".