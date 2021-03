A Câmara explica que os testes serão realizados em farmácias do concelho e numa Unidade Móvel itinerante.

Oeiras vai avançar com programa de testagem em massa

A Câmara de Oeiras vai intensificar os rastreios à covid-19 a partir da próxima semana e colocar em marcha um programa de testagem rápida para detetar precocemente casos de infeção, anunciou hoje a autarquia.





Em comunicado, a Câmara explica que os testes serão realizados em farmácias do concelho e numa Unidade Móvel itinerante.Com o objetivo de alcançar "um maior controlo da pandemia", a autarquia revela que cada munícipe poderá fazer dois testes por mês, de 14 em 14 dias, bastando para tal dirigir-se a uma farmácia ou à Unidade Móvel que será colocada em locais estratégicos do concelho.Numa primeira fase, nas farmácias, está prevista a realização de 50 mil testes, enquanto na Unidade Móvel estão previstos 10 mil, num investimento que a autarquia diz atingir os 850 mil euros.A Câmara de Oeiras já colabora na testagem preventiva dos profissionais de primeira linha, que teve o seu início em 02 de junho de 2020, e que tem incidido nos colaboradores das escolas, Uniões e Juntas de Freguesia, Associação de Bombeiros, agentes e colaboradores da Polícia Municipal, funcionários da autarquia e colaboradores de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, dos equipamentos de infância da rede solidária e de equipamentos de apoio à pessoa com deficiência.No total, já foram testados, até ao momento, mais de sete mil e quinhentos profissionais.