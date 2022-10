Aprovada na generalidade, no parlamento, pela maioria absoluta de deputados do PS.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 foi esta quinta-feira aprovada na generalidade, no parlamento, pela maioria absoluta de deputados do PS e com as abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.







Bruno Colaço

Tópicos OE2023 Governo política

Votaram contra a proposta do Governo as bancadas do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.Com a mesma votação foi aprovada a proposta do executivo das Grandes Opções do Plano para o período 2022-2026.