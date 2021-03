NBA suspende Meyers Leonard, dos Miami Heat, por comentários antissemitas

O basquetebolista Meyers Leonard, dos Miami Heat, foi suspenso por uma semana depois de ter sido visto a proferir insultos antissemitas, anunciou hoje a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).







Meyers Leonard Scott Taetsch/Getty Images

Depois de a própria equipa ter anunciado na terça-feira que o jogador estava suspenso por tempo indeterminado, a NBA anunciou hoje a sua decisão, banindo-o de qualquer atividade ou presença junto dos Heat e multando-o em 50 mil dólares (cerca de 41 mil euros).Leonard terá ainda de participar num programa que promove a diversidade cultural, após comentários pelos quais pediu desculpa, com o diretor da NBA, Adam Silver, a dizer que estes foram "indesculpáveis e ofensivos".O poste dos Miami Heat pediu desculpa através de uma publicação no Instagram, na qual escreveu: "Lamento profundamente ter proferido um insulto antissemita. Não sabia o que aquela palavra significava, mas a minha ignorância sobre a sua natureza ofensiva para a comunidade judaica não é desculpa."Várias empresas de videojogos anunciaram o fim das suas parcerias com o jogador, que costumava interagir com os adeptos na plataforma Twitch.