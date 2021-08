Nadador Marco Meneses garante segundo diploma com recorde nacional

O nadador Marco Meneses terminou esta sexta-feira na oitava posição a final dos 50 metros livres S11, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, melhorando o recorde nacional que tinha estabelecido na eliminatória, e garantindo o segundo diploma para Portugal.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Na final, vencida pelo brasileiro Wendell Belarmino Pereira, com o tempo de 26,03 segundos, Marco Meneses cronometrou 28,02, fazendo cair a marca de 28,56, que estabeleceu na eliminatória e que constituía novo recorde nacional.Marco Meneses, que em Tóquio2020 vai ainda disputar as provas de 100 costas, 100 mariposa e 200 estilos da categoria S11, assegurou o segundo diploma para Portugal nos Jogos Paralímpicos.Na quinta-feira, Telmo Pinão foi oitavo classificado nos 3.000 metros de perseguição individual C, na prova que marcou a estreia de Portugal no ciclismo de pista em Jogos Paralímpicos, alcançando o primeiro diploma luso em Tóquio.