Musk prevê 500 mil utilizadores no arranque de rede de internet por satélite

Elon Musk, filantropo e fundador da fabricante de automóveis elétricos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX, prevê que a sua nova rede de internet de alta velocidade por satélite, Starlink, atraia 500.000 utilizadores no primeiro ano.





As previsões de Musk foram anunciadas na terça-feira em intervenção no Mobile World Congress, que está a decorrer em Barcelona (Espanha), e no qual o empresário participou virtualmente a partir da Califórnia (Estados Unidos).De acordo com Musk, a rede Starlink -- que pressupõe um novo sistema de internet de alta velocidade, constante e acessível em qualquer lugar através da rede de satélites desenvolvidos pela SpaceX -- superou recentemente os 70.000 utilizadores.Com base nestes dados, Elon Musk espera um crescimento exponencial de utilizadores, atingindo os 500.000 em 12 meses.Para concretizar o projeto, Musk enviou para a órbita da Terra cerca de 1.500 satélites, que poderão cobrir, praticamente, todas as regiões do planeta, incluindo as mais inóspitas."Em agosto deveremos ter conectividade global para todas as partes do mundo, exceto os polos", acrescentou.Musk disse ainda que o Stalink cobrirá todas as zonas onde não chega a fibra ótica ou a rede 5G, assim como as regiões onde há internet "limitada ou cara".