Morreu o ex-futebolista italiano Gianluca Vialli, referência de Sampdoria e Juventus

Vialli morreu num hospital de Londres, menos de um mês depois de ter deixado o cargo de chefe de delegação da seleção nacional. Tinha 58 anos e não resistiu a um cancro no pâncreas.

O antigo futebolista internacional italiano Gianluca Vialli, figura de referência de Sampdoria e Juventus, pelas quais conquistou dois títulos de campeão, morreu aos 58 anos, em consequência de um cancro no pâncreas, informou esta sexta-feira a federação transalpina.







Vialli morreu num hospital de Londres, menos de um mês depois de ter deixado o cargo de chefe de delegação da seleção nacional, o que já levou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) a aprovar a observação de um minuto de silêncio antes do início dos jogos deste fim de semana, em memória do antigo jogador e treinador.O avançado foi um dos responsáveis pela conquista do único título da Sampdoria na Série A, em 1991, voltando a sagrar-se campeão italiano em 1995, ao serviço da Juventus, pela qual venceu também a Liga dos Campeões, em 1996. Disputou ainda 59 jogos pela seleção transalpina, tendo marcado 16 golos.