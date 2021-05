Miguel Oliveira abandona Grande Prémio de França devido a queda

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) abandonou hoje o Grande Prémio de França de MotoGP devido a uma queda, numa prova disputada à chuva.







EPA/YOAN VALAT

O piloto português, que partiu da 10.ª posição da grelha, seguia na nona posição no momento da queda na terceira curva, quando era o mais rápido em pista.Este é o primeiro abandono do piloto português na edição deste ano do Mundial.O GP de França é a quinta prova do Campeonato do Mundo.