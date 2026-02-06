Sábado – Pense por si

06 de fevereiro de 2026 às 12:45

"Estamos a alojar 42 pessoas", garante Presidente da Câmara de Almada

Inês de Medeiros, Presidente da Câmara de Almada, falou, no NOW, do risco do desabamento parcial da arriba da Costa da Caparica, como consequência do mau tempo. A autarquia está a alojar de forma provisória um total de 42 pessoas vítimas da tempestade. A Presidente fala ainda em problemas estruturais de "muitos anos".

