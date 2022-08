Mau tempo. Raio cai nos Açores e faz 11 feridos, quatro em estado grave

04 de agosto Margarida Gaidão com Leonor Riso

O mau tempo nos Açores causou 11 feridos, quatro deles em estado grave, informou este domingo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).





Cinco dos feridos foram encaminhados para o Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, a mais afetada, e seis para o Centro de Saúde da Praia da Vitória, pode ler-se na mesma nota.O incidente aconteceu quando um raio atingiu uma moradia na freguesia da Vila Nova, na ilha Terceira, informou a RTP.O SRPCBA alertou ainda para a emissão de aviso laranja para a possibilidade de ocorrência de chuva "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".O aviso laranja, em vigor, termina às 09h00, devendo então baixar para amarelo, até às 12h00.O alerta do SRPCBA surge na sequência dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido ao mau tempo no arquipélago.