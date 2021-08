As mais lidas

A atleta Lorene Bazolo bateu hoje os recordes de Portugal dos 100 metros, que já lhe pertencia, e dos 200 metros, fixado há mais de 25 anos, durante um 'meeting' em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.







Lorène Bazolo Reuters

Lorene Bazolo, que recentemente chegou às meias-finais dos 200 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, correu hoje a distância em 22,64 segundos, fazendo cair a marca de 22,88, estabelecida por Lucrécia Jardim em 31 de julho de 1996, nos Jogos de Atlanta.Na prova dos 100 metros, a atleta do Sporting marcou 11,10 segundos, melhorando pela terceira vez esta época a melhor marca nacional (11,15), que lhe pertencia desde junho passado.Ambas as marcas, conseguidos com vento favorável de 1,8 m/s, têm de passar por um processo administrativo para poderem ser homologadas como recordes.